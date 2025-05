Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gera (ots)

Brahmenau - Am Montagmorgen (05.05.2025) kam es in Brahmenau zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 33-jährige Fahrzeugführerin gegen 07:37 Uhr die Brahmetalstraße aus Richtung Gera kommend in Richtung Bethenhausen. Zeitgleich fuhr ein 68-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt auf die bevorrechtigte Straße und kollidierte mit dem querenden Fahrzeug der 33-Jährigen. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages. Die Polizei nahm die Ermittlung zum Unfallgeschehen auf. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell