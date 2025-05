Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungseinbruch in der Calvinstraße

Gera (ots)

Gera - Am Montagmittag (05.05.2025) drangen Unbekannte in eine Wohnung einer 54-Jährigen in der Calvinstraße in Gera ein. Im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu der Wohnung, durch Aufhebeln der Wohnungstür. Anschließend wurden mehrere Schränke im Wohn- und Schlafzimmer durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages sowie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/8234-1465 zu melden (Bezugsnummer 0114092/2025). (AK)

