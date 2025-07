Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Zeugensuche nach Schlägerei auf dem Kinderfest

Am Samstagnachmittag, gegen 18:00 Uhr kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen im Bereich des Kinderfestes auf der Wilhelmshöhe. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten insgesamt 5 Personen im Alter von 26 bis 60 Jahre alt in einen Streit, der in Handgreiflichkeiten endete. Hierbei wurden Kleidungsstücke zerrissen und ein 37-jähriger Beteiligter erlitt blutige Hautabschürfungen. Zu sonstigen Verletzungen oder Beschädigungen liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Es dürften 4 Männer und eine 26-jährige Frau an der Schlägerei beteiligt gewesen sein. Die Frau schlug einer unbeteiligten 19-Jährigen, die zufällig an der Szenerie verbeilief deren Handy aus der Hand und ging sie körperlich an. Die eintreffenden Polizeistreifen erteilten den beteiligten Personen einen Platzverweis. Das Kinderfest war für sie ab diesem Zeitpunkt tabu. Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 bittet um Zeugenhinweise zum Geschehensablauf.

Ravensburg

Nach Polizeibeamten getreten und einen Streifwagen beschädigt

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr randalierte ein 26-Jähriger vor einem Gebäude in der Hüttenbergstraße in Sickenried. Dabei beschädigte er eine Haustüre, weshalb er von der verständigten Polizei kontrolliert werden sollte. Der Mann verhielt sich von Beginn der polizeilichen Maßnahmen an aggressiv und nicht kooperativ. Die Beamten mussten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten und Störungen in Gewahrsam nehmen, wogegen er sich mit Tritten und Kopfstößen gegen die einschreitenden Polizeibeamten zur Wehr setzte. Drei Beamte erlitten durch sein Verhalten jeweils leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen. Zudem beschädigte er einen Streifenwagen durch einen Tritt. Nach ärztlicher Konsultation wurde der deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende Mann zumindest vorübergehend in einer geschlossenen Einrichtung aufgenommen. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und Beleidigung ein.

Wangen im Allgäu

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht Parkplatz Discounter

Am Samstagvormittag, zwischen 09:45 - 10:30 Uhr parkte ein 66-Jähriger seinen Nissan Qashqai auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Spinnereistraße. Als der Geschädigte zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe wird auf 1500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 erbittet Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Verursacher.

Wangen im Allgäu

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht Parkplatz Vollsortimenter

Der 50-jährige Geschädigte parkte am Samstagmittag seinen BMW in der Zeit von 12:15 - 12:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Waltersbühl. Bei Rückkehr zu seinem Auto bemerkte er einen Schaden am Heck. Augenscheinlich touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den geparkten BMW des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 erbittet Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Verursacher.

