Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei ermittelt nach mehreren Auseinandersetzungen

Nach mehreren Körperverletzungen am Sonntagmorgen zwischen 3.30 Uhr und kurz vor 4 Uhr im Stadtgebiet ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Zunächst wurden die Beamten zu einem Vorfall in der Friedrichstraße gerufen, als mehrere unbekannte Männer im Alter von etwa 20 Jahren einen 32-Jährigen attackiert und dabei verletzt hatten. Die Täter suchten umgehend in Richtung Stadtbahnhof das Weite. Der 32-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Kurz darauf kam es im Bereich der Riedleparkstraße/Eugenstraße zu weiteren Auseinandersetzungen, bei der ein 18-Jähriger von mehreren Unbekannten kurz aufeinanderfolgend angegriffen wurde. Die Täter flüchteten im Anschluss offenbar teilweise zu Fuß und mit einem schwarzen Mercedes. Einer der Täter soll ein weißes T-Shirt und eine blaue Hose getragen haben, einer seiner Komplizen soll schwarz gekleidet gewesen sein. Auch der 18-Jährige musste ärztlich versorgt werden. Weil die Täterbeschreibungen Ähnlichkeiten aufweisen und die Taten jeweils kurz aufeinander folgten, schließen die Ermittler der Polizei einen Zusammenhang nicht aus. Neben der Identität der Angreifer wollen sie auch die noch unbekannten Hintergründe der Konflikte klären. Personen, die auf die Vorfälle aufmerksam wurden oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Aggressiver Mann ohne Bus-Fahrschein landet in Gewahrsam

Mit einer Anzeige und einer Kostenrechnung für eine Gewahrsamnahme muss ein 32-Jähriger nach einem Vorfall am Samstagabend am Stadtbahnhof rechnen. Er konnte im Bus keine gültige Fahrkarte vorzeigen und wurde daraufhin vom Personal des Busses verwiesen. In der Folge legte er sich mit dem Sicherheitsdienst an und soll diesen attackiert sowie bespuckt haben. Auch beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizei zeigte der 32-Jährige keine Einsicht und verhielt sich stattdessen äußerst aggressiv, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn.

Friedrichshafen

Plüschtiere aus Schaustellerstand gestohlen

Auf Plüsch-Artikel hatten es offenbar Diebe abgesehen, die sich am Sonntag zwischen 3 Uhr und 7 Uhr Zutritt zu einem Schaustellerwagen des Seehasenfests am Romanshorner Platz verschafft haben. Der oder die Täter schlitzten die Plane des Wagens gegenüber des dortigen Parkhauses auf und stahlen daraus insgesamt 15 Kuschel-"Yoda" und -"Stitch" im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Darüber hinaus richteten sie bei dem Einbruch am Stand rund 1.000 Euro Sachschaden an. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Betrunkener Jugendlicher verletzt Beamte

Bei einem Polizeieinsatz am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr in der Östlichen Uferstraße wurden zwei Beamte verletzt. Die Polizisten waren im Rahmen von Jugendschutz-Kontrollen im Bereich des Seehasen-Vergnügungsparks unterwegs und auf einen deutlich betrunkenen Jugendlichen aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle versuchte der junge Mann umgehend zu flüchten, griff die Beamten an und leistete erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Eine Atemalkoholmessung bei ihm ergab knapp 2,7 Promille. Er wird nun entsprechend angezeigt. Die Polizisten zogen sich bei dem Einsatz eher leichte Verletzungen zu.

Friedrichshafen

Polizei stoppt betrunkenen Roller-Fahrer

Polizeibeamte haben am Sonntagabend einen mit mehreren Personen besetzten Motorroller gestoppt und strafrechtliche Ermittlungen gegen den Fahrer eingeleitet. Die Polizisten waren aufmerksam geworden, weil ein Kind ohne Helm auf dem Lenker, der Mann am Steuer und eine Frau, ebenfalls ohne Kopfschutz, auf der Sitzbank saßen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie darüber hinaus auch eine Alkoholisierung des Fahrers fest. Der 31-Jährige pustete knapp 1,8 Promille, weshalb er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Ob die Erwachsenen mit weiteren Konsequenzen rechnen müssen, wird aktuell noch geprüft.

Überlingen

Motorradfahrer stürzt auf Bundesstraße - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Nußdorf ermittelt die Polizei uns sucht Zeugen. Ein 39 Jahre alter Motorrad-Fahrer war in Richtung Uhldingen unterwegs, kam im Bereich der Auffahrt in den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über seine Ducati. Er stürzte alleinbeteiligt und zog sich dabei eher leichte Verletzungen zu. Zuvor soll der Zweiradfahrer bereits durch unsichere Fahrweise aufgefallen sein, weshalb die Polizei unter Tel. 07551/804-0 nun nach Zeugen sucht, die vor dem Unfall auf den Zweiradfahrer aufmerksam geworden sind. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Deren Untersuchung soll zeigen, ob der 39-Jährige fahrtüchtig war. Ihm droht eine Anzeige.

