POL-BO: Versuchter Einbruch in Herne: Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen und sucht Zeugen

Herne (ots) - Nach einem Raubdelikt an der Bebelstraße in Herne am Samstagabend, 7. Dezember, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. Ein 43-jähriger Herner wollte gegen 19.17 Uhr an der Haltestelle "Herne Mitte" in einen Bus einsteigen. Als er im Eingangsbereich des Busses seine Geldbörse herausholte, näherten sich vier unbekannte männliche Personen und versuchten, ihm diese zu entreißen. Bei dem Gerangel fiel der ...

