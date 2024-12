Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt in Herne gesucht

Herne (ots)

Nach einem Raubdelikt an der Bebelstraße in Herne am Samstagabend, 7. Dezember, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen.

Ein 43-jähriger Herner wollte gegen 19.17 Uhr an der Haltestelle "Herne Mitte" in einen Bus einsteigen. Als er im Eingangsbereich des Busses seine Geldbörse herausholte, näherten sich vier unbekannte männliche Personen und versuchten, ihm diese zu entreißen. Bei dem Gerangel fiel der Herner zu Boden und die Männer traten auf ihn ein. Anschließend entfernten sich die Kriminellen ohne Beute fußläufig in Richtung Neustraße.

Die Tatverdächtigen werden laut Zeugenangaben wie folgt beschrieben: männlich, "südländisch", etwa 22 bis 28 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, athletische Statur, schwarze Haare, Bart. Einer der Unbekannten trug eine weiße Jogginghose, ein weiterer war mit einem türkisen Jogginganzug bekleidet.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell