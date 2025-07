Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeug aufgebrochen

Die Fensterscheibe eines Fahrzeugs mit einem Stein eingeworfen hat ein unbekannter Täter zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagabend, kurz vor 21.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Schenkenstraße. Der Unbekannte holte eine Klarsichtfolie aus dem Fahrzeug heraus und öffnete einen Schrank auf der Ladefläche. Entwendet hat er nichts, aber einen Sachschaden an dem Fahrzeug in bislang unbekannter Höhe hinterlassen. Die Polizei Ravensburg ermittelt und nimmt Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Bad Waldsee

Betrunkener Radfahrer stürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 40-jähriger Fahrradfahrer am Samstag kurz vor 22.30 Uhr an der Einmündung zur K 7939 zugezogen. Aus unbekannter Ursache stürzte der 40-Jährige, welcher auf einem schmalen, geteerten Verbindungsweg von Gaisbeuren kommend in Richtung K 7939 fuhr. Der ohne Helm und Licht unterwegs gewesene Radfahrer wurde in der Folge mit schweren Kopfverletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Dort wurde ein Alkoholtest bei dem Mann durchgeführt, welcher einen Atemalkoholwert von über 2 Promille ergab. Er muss nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Bad Waldsee

Mann bedroht Person mit vermeintlicher Schusswaffe

Ermittlungen unter anderem wegen Bedrohung haben Beamte des Polizeireviers Weingarten gegen einen 44-Jährigen eingeleitet, der am Sonntag kurz nach 17 Uhr einen 19-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll der Tatverdächtige an der Wohnungstür des 19-Jährigen in der Straße "Biegenwiesen" geklingelt und seinem Opfer in der Folge eine Schusswaffe an den Kopf gehalten haben. Zwischen den beiden Männern gab es offenbar keine Vorbeziehung. Zuvor soll der 44-Jährige mit freiem Oberkörper auf der Straße Verkehrsteilnehmer angesprochen haben. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagenbesatzungen an und konnte den Tatverdächtigen, der nicht mehr vor Ort war, rasch ermitteln und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des deutlich alkoholisierten 44-Jährigen konnten die Beamten eine täuschend echt wirkende Softair-Pistole sowie ein Pfefferspray sicherstellen. Der 44-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen

Alkoholisierter stürzt mit Motorroller - Strafanzeigen sind die Folge

Mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 58-Jährigen zu, der am Samstag kurz nach 18 Uhr in der Bodenseestraße mit seinem Motorroller gestürzt ist. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte der Mann auf einen Gehweg abbiegen und stürzte am Bordstein. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife deutlichen Alkoholgeruch bei dem 58-Jährigen fest. Ein Vortest ergab in der Folge knapp drei Promille, was eine Blutentnahme in einem Krankenhaus für den 58-Jährigen zur Folge hatte. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und dass das Leichtkraftrad nicht versichert ist. Der 58-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Amtzell

Alkoholisierte Autofahrerin fährt nach Unfall weiter

Gut zwei Promille hat ein Alkoholtest am Sonntag bei einer 47 Jahre alten Hyundai-Lenkerin ergeben, die nach einem Verkehrsunfall kurz vor 17 Uhr das Weite gesucht hat. Die Frau soll mit ihrem Wagen zunächst auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Oberau und Pfärrich fahrbahnmittig gestanden sein. Ein 64-jähriger Fiat-Fahrer konnte nicht vorbeifahren und sprach die 47-Jährige an. Diese rollte in der Folge mit ihrem Hyundai rückwärts und prallte gegen den stehenden Fiat. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro. Als der 64-Jährige die Polizei zur Unfallaufnahme rufen wollte, fuhr die Frau kurzerhand weg. Anhand des Kennzeichens konnte eine Polizeistreife die 47-Jährige als Fahrzeugführerin ermitteln und an ihrer Wohnanschrift antreffen. Aufgrund ihrer hohen Alkoholisierung musste sie in einer Klinik Blut sowie im weiteren Verlauf ihren Führerschein abgeben. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Isny

Mann sorgt für Polizeieinsatz und greift Beamte an

Weil er Polizeibeamte angegriffen und beleidigt hat, muss ein 28-Jähriger nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, teilte der Polizei einen wirren Sachverhalt mit. Als mehrere Polizeistreifen vor Ort eintrafen, ging der 28-Jährige aggressiv auf die Beamten zu. Die Polizisten mussten Pfefferspray einsetzen, um den Mann in Gewahrsam nehmen zu können. Dabei trat dieser nach den Beamten und verletzte einen Polizisten leicht. Zudem warf der 28-Jährige mit Beleidigungen um sich. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung zu.

Leutkirch

Vorrang missachtet - zwei Verletzte

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Sonntag kurz vor 8.30 Uhr bei Zollhaus gefordert. Ein 53 Jahre alter Seat-Fahrer wollte von Leutkirch kommend nach links auf die A 96 in Richtung München auffahren. Dabei übersah er den VW einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 20-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Sowohl der Seat als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und wurden vom Abschleppdienst aufgeladen.

Leutkirch

Mit über zwei Promille auf der Autobahn unterwegs

In deutlichen Schlangenlinien war am Sonntag kurz nach 19.30 Uhr ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West unterwegs. Verkehrsteilnehmer meldeten die auffällige Fahrweise über Notruf. Eine Polizeistreife konnte den 54-Jährigen stoppen. Schnell war der Grund für die die auffällige Fahrweise klar: Der 54-Jährige pustete rund 2,5 Promille. Für ihn endete die Fahrt an Ort und Stelle und er musste in einem Krankenhaus Blut abgeben. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen und seinen Führerschein abgeben. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Leutkirch

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ohne sich um einen verursachten Sachschaden nach einem Verkehrsunfall zu kümmern, ist ein VW Golf-Fahrer am Sonntagabend gegen 22 Uhr an einer Engstelle im Peter-Dörfler-Weg davongefahren. Der Unbekannte hatte zunächst die aufgrund einer Baustelle verengte Fahrbahn mit seinem Wagen blockiert. Als eine Audi-Fahrerin an der Stelle vorbeifahren wollte, hupte der Unbekannte offenbar und fuhr dann auf den Audi zu. Um eine Kollision zu verhindern, wich die Audi-Fahrerin auf einen Gehweg aus und streifte dabei den Randstein. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei geht ersten Hinweisen auf den Mann nach und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Lenker oder zum Unfall geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden, das nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

