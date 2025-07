Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ehemaliger Hundehalter sorgt für Polizeieinsatz an Tierheim

Mit Anzeigen muss ein 40-Jähriger rechnen, der am Montagabend am Tierheim in der Messestraße für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Der Mann brach ein Tor zum Innenhof auf und wollte offenbar seinen Hund zurückhaben, der zuvor davongelaufen war. Weil es Hinweise gab, dass der Mann nicht pfleglich mit dem Vierbeiner umgegangen war, wurde ihm der Hund zunächst nicht zurückgegeben und stattdessen die Polizei hinzugerufen. Der zunehmend aufbrausende 40-Jährige ließ sich auch von den Beamten nicht beruhigen und betitelte diese stattdessen mehrfach mit beleidigenden Worten. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs sowie Beleidigung ein und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Das zuständige Veterinäramt wird nun weitere Maßnahmen einleiten und prüfen, ob der Mann als potentieller Tierhalter geeignet ist.

Friedrichshafen

Auffahrunfall - Verursacher alkoholisiert

Über 1,6 Promille zeigte die Atemalkoholmessung bei einem Autofahrer an, der am Montagabend gegen 21.45 Uhr in der Colsmanstraße einen Unfall verursacht hat. Der 32-Jährige war mit seinem Audi in Richtung Jettenhausen unterwegs und fuhr an der Kreuzung mit der Waggershauser Straße einem an der roten Ampel stehenden Skoda auf. Der Sachschaden fiel mit einem niedrigen vierstelligen Euro-Betrag zwar eher gering, der Atemalkoholwert bei der Fahrtüchtigkeitsüberprüfung des Unfallverursachers dafür aber eher hoch aus. Der 32-Jährige musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Er wird nun entsprechend angezeigt und muss in diesem Zuge auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Meckenbeuren

In Haus eingedrungen und Geld gestohlen

Nachdem ein Unbekannter bereits am vergangenen Freitagabend gegen 20.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Graf-Zeppelin-Straße eingedrungen ist und Bargeld gestohlen hat, ermittelt der Polizeiposten Meckenbeuren und sucht Zeugen. Der Täter erkannte offenbar, dass die Tür offenstand, ging hinein und machte sich dort auf die Suche nach Geld. Ohne die Aufmerksamkeit der anwesenden Bewohnerin erweckt zu haben, zog er mit einem niedrigen dreistelligen Euro-Betrag von Dannen. Ein Zeuge will zur Tatzeit einen verdächtigen Mann mit kurzen Haaren und kurzem Hemd beobachtet haben. Weitere Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

Überlingen

In Einkaufsmarkt eingebrochen

Nach einem Einbruch in einen Bio-Markt in der Hochbildstraße, der sich bereits vergangene Woche von Donnerstag auf Freitag zugetragen hat, ermittelt die Polizei Überlingen. Ein Unbekannter schlug eine Glasscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Markt gelang es ihm nicht, einen Tresor zu öffnen und so ergriff er offenbar ohne Diebesgut die Flucht. Ob der Einbruch mit zwei weiteren Taten in der gleichen Nacht an der Seepromenade in Verbindung steht, ist nicht abschließend geklärt. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 85-Jähriger, nachdem sein gescheitertes Parkmanöver am Montagvormittag an der Fassade eines Einkaufsmarkts in der Nußdorfer Straße geendet hat. Der Senior wollte seinen Elektro-Kia gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz abstellen und fuhr aus unbekannter Ursache ungebremst gegen die Gebäude-Wand. Bei dem Aufprall zog er sich Blessuren zu, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An seinem Auto entstand rund 5.000 Euro Sachschaden, er musste abgeschleppt werden. Am Gebäude wird der Sachschaden ihm Rahmen einer ersten Schätzung auf etwa 20.000 Euro beziffert.

Markdorf

In Haus eingebrochen

Ein Unbekannter hat sich zwischen Sonntagvormittag und Montagvormittag gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Gehrenbergstraße verschafft. Er brach eine Tür auf und durchwühlte in den Räumen sämtliche Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde ist bislang nicht abschließend geklärt. Personen, die im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 zu melden.

