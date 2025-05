Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: +++ Mehrere Durchsuchungen in Objekten in Oldenburg, Delmenhorst und Westerstede +++ Pressemitteilung der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Morgen wurden durch Einsatzkräfte der ZKI Oldenburg mehrere Objekte (Gewerbeobjekte und Wohnungen) in Oldenburg, Delmenhorst und in Westerstede durchsucht. Der Zugriff erfolgte zum Teil mithilfe von Spezialeinheiten. Unterstützt wurde die ZKI Oldenburg durch weitere Kräfte der Bereitschaftspolizei und Diensthundeführern. Vorangegangen waren dem Einsatz langwierige Ermittlungen unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Oldenburg, die zum Tatverdacht gegen insgesamt fünf Männer im Alter von 20 - 41 Jahren unter anderem wegen Betäubungsmittel- und Waffenverstößen führten. Alle Tatverdächtigen sind in Oldenburg wohnhaft.

In den Durchsuchungsobjekten wurden verschiedene Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt. Neben verschiedenen Bargeldbeträgen (insgesamt im niedrigen fünfstelligen Bereich) wurden u.a. als Waffen geeignete Messer, Munition für scharfe Schusswaffen, Pfefferspray, ballistische Schutzwesten, Kleinstmengen Betäubungsmittel sowie in einem Objekt Verkaufseinheiten, mutmaßlich Kokain, aufgefunden. Darüber hinaus wurden verschiedene digitale Beweismittel gesichert. Haftbefehle lagen nicht vor. Die Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der beschlagnahmten Datenträger, dauern an.

Original-Content von: Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell