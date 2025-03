Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: Zehn Millionen Euro gesichert - Ermittlungserfolg gegen mutmaßlichen Drogenhändler im Darknet Die Staatsanwaltschaft Köln (ZAC NRW) und die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg geben bekannt:

Oldenburg (ots)

Bereits am 17.12.2024 kam es in den frühen Morgenstunden in Haan, Kreis Mettmann, zur Durchsuchung eines Wohnobjektes und zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg führt das zugrundeliegende Ermittlungsverfahren unter Sachleitung der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Der 36-jährige Beschuldigte ist dringend verdächtig, in mindestens 6.000 Fällen über das Darknet, insbesondere in den Jahren 2020 und 2021, über den Darknet-Marktplatz DARKMARKET Betäubungsmittel, unter anderem Amphetamin, Kokain, MDMA und Haschisch, veräußert zu haben. Auf Antrag der ZAC NRW hat das Amtsgericht Köln gegen den Beschuldigten Haftbefehl erlassen.

Bei dem Einsatz gelang es den Cybercrime-Ermittlern aus Oldenburg umgerechnet rund zehn Millionen Euro in Bitcoin und anderen Kryptowährungen sicherzustellen. Im Rahmen der Durchsuchung wurden darüber hinaus diverse Mobiltelefone, Laptops sowie Bargeld, Gold- und Silbermünzen sichergestellt.

Aufgrund der Menge der sichergestellten Asservate, der Komplexität ihrer Auswertung und aus ermittlungstaktischen Gründen erfolgt die Veröffentlichung dieser Informationen erst zum jetzigen Zeitpunkt.

Die Ermittlungen der ZAC NRW und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg dauern weiterhin an.

Original-Content von: Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell