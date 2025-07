Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Ein Unbekannter soll einem Mann am Montagnachmittag im Bereich des alten Friedhofes in der Meersburger Straße unter Gewaltandrohung Geld abgenommen haben. Der 58-Jährige saß zusammen mit einem Bekannten zwischen 16 und 17 Uhr auf einer Parkbank an dem alten Friedhof, als er von zwei Fremden angesprochen wurde. Diese baten ihn darum, ihnen einen kleinen Geldbetrag zu leihen. Als er dem nachkam und seine Geldtasche zückte, forderte sein Gegenüber weiteres Geld aus dem Portemonnaie und drohte ihm andernfalls mit dem Tod. Der alkoholisierte 58-Jährige kam der Aufforderung nach. Er meldete den Vorfall erst einige Stunden später bei der Polizei. Den Täter konnte er lediglich als etwa 35 Jahre alt, tätowiert und etwa 165 cm groß beschreiben. Sein Begleiter sei etwa 200 cm groß gewesen. Das Polizeirevier Ravensburg hat nun Ermittlungen eingeleitet. Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Wangen

Lkw-Reifen löst sich - Unfall

Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der A 96 auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg. An einem Lastwagen, der in Richtung Lindau fuhr, platze während der Fahrt ein Reifen, was dazu führte, dass sich dieser löste und über die Mittelleitplanke davonflog. Er kam auf der Gegenfahrspur auf, wo ein 51-Jähriger, der in einem Skoda in Richtung München unterwegs war, nicht mehr ausweichen konnte. Er prallte frontal gegen den Reifen, sodass an seinem Wagen ein Schaden von rund 7.000 Euro entstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Auch der 25 Jahre alte Lenker des Sattelzugs konnte unfallfrei halten. An dem Auflieger wurde lediglich der gelöste Reifen beschädigt.

Isny

Saugstation beschädigt

Um Hinweise bittet das Polizeirevier Wangen, nachdem am Montagabend die Saugstation an der Tankstelle in der Neutrauchburger Straße mutwillig zerstört wurde. Ein unbekanntes Kind zerschnitt mit einem Messer den Schlauch der Staubsaugeranlage sowie dessen Halteschnur und zerkratzte den Lack eines Pfostens. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Im Anschluss fuhr der Junge mit einem Fahrrad davon und gestikulierte beleidigend. Der Bub dürfte augenscheinlich etwa 12 Jahre alt sein. Er war etwa 160 cm groß, trug eine blaue Kappe, eine schwarze Lederjacke, lange Jeans und einen schwarz-orangenen Rucksack. Sein Fahrrad war grün, blau und neonfarben. Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Leutkirch

Cabrio beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich dürfte derjenige verursacht haben, der im Laufe des vergangenen Wochenendes ein Cabriolet in einer Tiefgarage in der Sägestraße beschädigt hat. Der Täter zerkratzte das Verdeck des Autos und schlug die Heckscheibe ein. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch

Rucksack gestohlen

Am frühen Montagabend hat ein Unbekannter auf einem Parkplatz entlang der L265 ein Auto aufgebrochen und einen Rucksack gestohlen. Der Täter schlug dafür die Heckscheibe des zwischen Albers und Dietmans abgestellten Skoda ein. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07561/8488-0 an das Polizeirevier Leutkirch erbeten.

Aulendorf

Kind vom Fahrrad getreten

Der Polizeiposten Altshausen hat Ermittlungen eingeleitet, nachdem am Montagmorgen gegen 9 Uhr ein Mann gegen das Rad eines vorbeifahrenden Mädchens getreten und dieses dadurch zu Fall gebracht hat. Das 6 Jahre alte Kind war auf dem Gehweg entlang der Hauptstraße unterwegs und wollte an dem 31-Jährigen vorbeifahren, als dieser unvermittelt gegen das Rad trat. Das Mädchen verletzte sich durch den Sturz vom Fahrrad leicht am Knie. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei, die den 31-Jähirgen nach kurzer Fahndung ausfindig machen konnte. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er in eine Fachklinik gebracht und hat sich nun zudem strafrechtlich zu verantworten.

Bad Waldsee

Heckenbrand

Wegen einer brennenden Hecke musste die Feuerwehr am späten Sonntag in die Straße "Am Hofgarten" ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen dürfte Grünmüll sich entzündet und die angrenzende Hecke in Brand gesetzt haben. Diese brannte auf einer Länge von etwa sechs Metern ab. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen im Einsatz war, löschte die Flammen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens in nicht bekannt.

