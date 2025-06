Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße/ Autofahrer flüchtet

Coesfeld (ots)

Verletzungen trug eine 43-jährige Lüdinghauserin am Freitag (30.05.25) davon, nachdem ein Auto sie ein Stück mitgezogen hatte. Gegen 22 Uhr ging sie mit einer Zeugin am Gelände der Markant-Tankstelle vorbei, als ein unbekannter Autofahrer Fehlzündungen an seinem weißen BMW mit ausländischem Kennzeichen herbeiführte. Sie beugte sich in das Auto, um die beiden Insassen auf das Verhalten aufmerksam zu machen und sprach mit dem Beifahrer. In dem Augenblick fuhr der Fahrer los, worauf dieser die 43-Jährige ein Stück mitzog und sie letztlich stürzte. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus, der unbekannte Fahrer flüchtete.

Der Fahrer ist männlich sowie zwischen 20 und 25 Jahre alt.

Der Beifahrer wird wie folgt beschrieben:

-männlich -20 bis 25 Jahre -osteuropäischer Akzent -dunkle Augen -dunkle Haare -weißes T-Shirt -graue Kapuzenjacke

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell