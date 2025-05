POL-COE: Senden-Ottmarsbocholt/Autoaufbrüche

Coesfeld (ots) - Ein hochwertiges Rennrad erbeuteten bislang unbekannte Täter, die in ein Fahrradgeschäft an der Halterner Straße einbrachen. Am Donnerstag (29.05.) gegen 03.10 Uhr löste die Alarmanlage aus. Eintreffende Polizeibeamte konnten nur noch eine eingeschlagene Scheibe sowie das abgerissene Verkaufsetikett des gestohlenen Rades feststellen, eine Fahndung ...

mehr