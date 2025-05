Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/Einbrecher erbeuten Rennrad

Coesfeld (ots)

Ein hochwertiges Rennrad erbeuteten bislang unbekannte Täter, die in ein Fahrradgeschäft an der Halterner Straße einbrachen. Am Donnerstag (29.05.) gegen 03.10 Uhr löste die Alarmanlage aus. Eintreffende Polizeibeamte konnten nur noch eine eingeschlagene Scheibe sowie das abgerissene Verkaufsetikett des gestohlenen Rades feststellen, eine Fahndung verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

