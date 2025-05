Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld-Lette, Letter Berg/Körperverletzungen bei Schützenfest, Tatverdächtiger gesucht

Coesfeld (ots)

Zwei Männer feierten am Donnerstag (29.05.) gegen 23.15 Uhr bis 23.30 Uhr beim Schützenfest in Lette, als sie bemerkten, wie ein weiterer Mann durch einen unbekannten Tatverdächtigen geschlagen wurde. Bei dem Versuch, dazwischen zu gehen und zu schlichten, erhielten beide Männer von dem gleichen Tatverdächtigen ebenfalls Faustschläge in das Gesicht. Sie wurden verletzt und in Krankenhäusern behandelt.

Der ursprünglich geschädigte dritte Mann ist bisher unbekannt und wird gebeten, sich für eine Zeugenaussage bei der Polizei Coesfeld zu melden.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- südländischer Phänotyp - kurze schwarze Locken - Brillenträger - schmales Gesicht - schmächtige Statur - ca. 175-180 cm groß - ca. 18-22 Jahre alt

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell