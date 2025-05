Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Kirchstraße/Herrenrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

Polizeibeamte stellten am Montag (26.05.) bei einem Tatverdächtigen in Olfen ein schwarz/weißes Herrenrad sicher. Dieser hatte das Rad eigenen Angaben zufolge am Vortag (25.05.) zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr vor einem Schuhgeschäft an der Kirchstraße entwendet. Das Fahrrad ist bisher nicht zur Fahndung ausgeschrieben, eine entsprechende Anzeige liegt ebenfalls nicht vor. Der Eigentümer wird gebeten, sich unter der Nummer 02591-7930 bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden.

