Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Sarstedt (weh) - Am Dienstag, den 28.01.2025, kam es am Morgen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Sonnenkamp in Sarstedt. Der dabei entstandene Rauch, welcher bereits über die B6 gezogen war, wurde von Anwohnern des Musikerviertels in Sarstedt bemerkt und dem Kontaktbeamten der Polizei Sarstedt mitgeteilt. Zeitgleich wurde der Brand auch von der Leitstelle der Feuerwehr an die Polizei gemeldet. Nach aktuellem Ermittlungsstand befanden sich eine 71-jährige Bewohnerin sowie ihr Hund im Haus, als der Brand im Schlafzimmer des Hauses ausbrach. Die Bewohnerin konnte das Haus noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Ihr Hund konnte von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden, verstarb jedoch trotz Wiederbelebungsmaßnahmen aufgrund der eingeatmeten Rauchgase. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Sarstedt schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden, sodass er sich nicht über das Schlafzimmer hinaus ausbreiten konnte. Das Haus ist jedoch aufgrund der starken Verrußung derzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe kann momentan noch nicht benannt werden. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Als Brandursache kommt eine defekte Wärmedecke in Frage, die Ermittlungen hierzu dauern jedoch noch an.

