POL-HI: Sachbeschädigung eines Türschlosses in 31028 Gronau (Leine)

Ortsteil Brüggen - Zeugenaufruf

(schü)Am 26.01.2025 ist es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr am Wasserkamp in 31028 Gronau (Leine) / Ortsteil Brüggen zu einer Sachbeschädigung an einem Türschloss gekommen. Das Türschloss gehört zu einem Grundstückszaun eines Zweifamilienhauses. Ein bislang unbekannter Täter führt einen Gegenstand in das Türschloss ein und beschädigt hierdurch die Schließfunktion.

Der entstandene Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu einem der genannten Sachverhalte machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

