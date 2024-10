Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Hermeskeil (ots)

Am Donnerstag, dem 10.10.24,wurde in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr, in Hermeskeil, Koblenzer Straße, Höhe der Volksbank, an einem geparkten schwarzen PKW, der Marke BMW, Typ X1, die linke Fahrzeugseite mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Der Schaden wurde auf ca. 1500 Euro beziffert.

Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer: 06503/91510

