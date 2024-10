Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Kind in Drehkreuz eingeklemmt

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 23. Oktober 2024 um 17:27 Uhr mit dem Einsatzstichwort "H2Y - Person in Notlage" zur Straße In den Elsen im Ortsteil Hünxe alarmiert.

Ein 10-jähriges Kind war beim Verlassen des Hallenbades mit dem Bein im Drehkreuz eingeklemmt worden und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Kind ohne technisches Gerät unverletzt befreien. Um das aufgeregte Kind auf andere Gedanken zu bringen, präsentierten die Kameradinnen und Kameraden ihr Löschfahrzeug und die darauf verlasteten Geräte. Anschließend konnte das Kind wohlbehalten einer Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Die Feuerwehr Hünxe war mit elf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

