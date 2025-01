POL-HI: Festnahme bei Einsatz in der Hildesheimer Nordstadt

Hildesheim (ots) - (schü)Am 26.01.2025 ist es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr am Wasserkamp in 31028 Gronau (Leine) / Ortsteil Brüggen zu einer Sachbeschädigung an einem Türschloss gekommen. Das Türschloss gehört zu einem Grundstückszaun eines Zweifamilienhauses. Ein bislang unbekannter Täter ...

mehr