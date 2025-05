PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Frau am Bahnhof geschlagen +++ Einbrecher erbeuten Bargeld

Bad Schwalbach (ots)

1. Frau am Bahnhof geschlagen,

Idstein, Am Bahnhof, Mittwoch, 28.05.2025, 20 Uhr

(da)Am Mittwoch schlug ein Unbekannter eine Frau in Idstein. Gegen 20 Uhr hielt sich die 64-Jährige am Bahnhof auf, als der Mann sie plötzlich angriff. Er schlug und trat auf die Frau ein, bevor er in Richtung des Bahnhofkiosks davonrannte. Der Tat soll eine Auseinandersetzung in einem nahegelegenen Supermarkt vorausgegangen sein. Dort hatte sich der Mann offenbar über die Frau aufgeregt, weil sie ihre Einkäufe nicht schnell genug erledigte. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann. Er wird als etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß mit kräftiger Statur und Glatze beschrieben. Er trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover. Die 64-Jährige wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Mögliche Hinweise bitte unter der Rufnummer (06126) 9394-0 an die Polizeistation Idstein melden.

2. Einbrecher erbeuten Bargeld,

Kiedrich, Rheinblick, Freitag, 30.05.2025, 0.30 Uhr bis 02.30 Uhr

(da)In der Nacht zum Freitag erbeuteten Einbrecher in Kiedrich Bargeld. Die bislang unbekannten Täter begaben sich zwischen 0.30 Uhr und 2.30 Uhr auf das Grundstück in der Straße "Rheinblick". Über ein Kellerfenster gelangten sie in die Wohnräume, die sie nach Bargeld und Wertgegenständen durchsuchten. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell