PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: E-Roller mitgehen lassen +++ Vorfahrt genommen und geflüchtet +++ Überholt und Unfall provoziert +++ Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Roller mitgehen lassen,

Taunusstein-Hahn, Pestalozzistraße, Montag, 26.05.2025, 08:00 Uhr bis 13:20 Uhr

(fh)Im Laufe des Montags wurde einem Schüler in Taunusstein-Hahn der E-Scooter gestohlen. Während der Schulzeit hatte der Jugendliche seinen Roller der Marke "Ivanti" auf einem Parkplatz der in der Pestalozzistraße abgestellt. Als er gegen 13:20 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, fehlte vom Zweirad jede Spur.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Vorfahrt genommen und geflüchtet,

Idstein, In der Ritzbach/Ferdinand-Abt-Straße, Montag, 26.05.2025, 08:30 Uhr

(fh)Am Montagmorgen ereignete sich an einer Kreuzung in Idstein eine Verkehrsunfallflucht bei der die Polizei ein blaues Fahrzeug samt Fahrer sucht. Ersten Ermittlungen zufolge nahm das besagte Fahrzeug gegen 08:30 Uhr einem Ford Galaxy an der Kreuzung "In der Ritzbach"/Ferdinand-Abt-Straße die Vorfahrt und streifte diesen. Anschließend fuhr der Unfallverursacher, bei welchem es sich um einen kräftigen Mann mit Brille gehandelt haben soll, einfach davon. Am Ford entstand ein Schaden von knapp 1.000 Euro.

Die Polizei in Idstein sucht Zeuginnen oder Zeugen bzw. den verantwortlichen Fahrer und bittet diese sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

3. Überholt und Unfall provoziert,

Heidenrod, Huppert & Laufenselden, Landesstraße 3455, Sonntag, 25.05.2025, 17:45 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag hat eine bislang unbekannte Person bei Heidenrod während eines Überholmanövers einen Unfall provoziert und ist geflüchtet. Den Angaben einer 18-Jährigen aus Bad Schwalbach zufolge sei sie gegen 17:45 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der Landesstraße 3455 von Laufenselden in Richtung Huppert unterwegs gewesen. Auf dieser Strecke wäre ihr ein silberner Pkw entgegengekommen, welcher zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs angesetzt hätte und dabei auf die Fahrspur der 18-Jährigen geraten sei. Um eine Kollision zu vermeiden wich die junge Autofahrerin aus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand an ihrem Fahrzeug ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Der silberne Pkw fuhr in Richtung Laufenselden davon.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Motorradfahrerin bei Unfall verletzt, Geisenheim, Winkeler Straße, Montag, 26.05.2025, 14:10 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag wurde eine Motorradfahrerin an einer Kreuzung in Geisenheim angefahren und verletzt. Gegen 14:10 Uhr bog ein 46-jähriger Kia-Fahrer aus Frankfurt von der Schmittstraße in die Winkeler Straße ein und stieß dort gegen eine vorfahrtsberechtigte 58-jährige Motorradfahrerin. Diese kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Ihr Motorrad der Marke Triumph war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell