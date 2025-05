PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruchsdiebstahl aus Baucontainer ++ Diebstahl von Mähroboter ++ Sexuelle Belästigung ++ Diebstahl von Grabschmuck, Störung der Totenruhe

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruchsdiebstahl aus Baucontainer,

Bad Schwalbach, Nikolaus-August-Otto-Straße, Feststellzeitpunkt: Freitag, 23.05.2025, 07:20 Uhr

(vF) In der Nacht zum Freitag entwendeten unbekannte Täter in Bad Schwalbach in der Nikolaus-August-Otto-Straße eine Baumaschine im Wert von 3000,- Euro aus einem Baucontainer. Hierbei stellten die unbekannten Täter zunächst einen vor dem Container abgestellten Radlader um. Danach öffneten sie das Vorhängeschloss des Baucontainers auf unbekannte Weise, um im Anschluss ein sogenanntes Fallgewichtgerät aus dem Container zu entwenden. Für Hinweise zu dem Sachverhalt wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer: 06124 7078-0.

2. Diebstahl von Mähroboter,

Rüdesheim, Auf der Lach, Freitag, 23.05.2025, 13:33 Uhr

(vF) Am Freitag um 13:33 Uhr wurde in Rüdesheim in einem Baumarkt in der Straße Auf der Lach ein Mähroboter im Wert von 848,- Euro entwendet. Der Täter beförderte das Gerät während der Öffnungszeit aus dem Markt und lud es in einen roten Van mit dem er sich dann vom Tatort entfernte. Bei dem Täter handelt es sich um eine etwa 40 Jahre alten Mann, der eine Brille trug. Bekleidet war dieser mit einer grauen Kappe, einem weißem Pullover mit der Aufschrift "W.A.R." und einer weiß-blauen Arbeitshose. Er hatte bei der Tatbegehung einen dunkelgrün-roten Rucksack bei sich. Für Hinweise zum Sachverhalt wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer: 06722 9112-0.

3. Sexuelle Belästigung,

Idstein, Richard-Klinger-Straße, Samstag, 24.05.2025, 20:44 Uhr

(vF) Am Samstag, um 20:44 Uhr kam es in einem Supermarkt in Idstein in der Richard-Klinger-Straße zur Belästigung einer Kundin durch einen betrunkenen Mann. Dieser fasste der Kundin an das Gesäß. Durch die hinzugerufene Polizei konnte der 35-jährige angetroffen und kontrolliert werden. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von über 2 Promille festgestellt. Nach der Anzeigenaufnahme und Beendigung der Polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter vor Ort entlassen.

4. Diebstahl von Grabschmuck, Störung der Totenruhe, Heidenrod-Kemel, Forststraße, Donnerstag, 22.05.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 23.05.2025, 18:00 Uhr

(vF) Im Zeitraum von Donnerstag, 22.05.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 23.05.2025, 18:00 Uhr, kam es auf dem Friedhof in Kemel zum Diebstahl zweier Messingvasen. Die unbekannten Täter brachen im im genannten Zeitraum zwei fest angebrachte Messingvasen von unterschiedlichen Grabstätten ab und entwendeten diese. An einem dritten Grab wurden niedergelegte Figuren zerstört. Für Hinweise zum Sachverhalt wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer: 06124 7078-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell