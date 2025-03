POL-PPRP: Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Ludwigshafen (ots) - In der Raschigstraße kam es am Dienstagnachmittag (11.03.2025, gegen 17 Uhr) zu einem Auffahrunfall zwischen drei hintereinanderfahrenden Autos, nachdem der Verkehr in Fahrtrichtung Hochfeldstraße ins Stocken geraten war. Die vier Insassen des zweiten Autos wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1.400 Euro. Rückfragen bitte an: ...

mehr