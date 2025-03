Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger und Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

In der Heinigstraße (Nähe Kreuzung zur Wredestraße) kam es am 11.03.2025, gegen 17 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem 62-jährigen Fahrradfahrer und einem 44-jährigen Fußgänger. Beide wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der 62-Jährige musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Da zum derzeitigen Zeitpunkt der Unfallhergang nicht abschließend geklärt ist, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Zeugenhinweise. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

