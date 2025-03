POL-PPRP: Autoscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) - Ein 50-jähriger Autofahrer stellte seinen grauen Mercedes-Benz, in der Nacht von Montag (10.03.2025) auf Dienstag (11.03.2025), in der Welserstraße / Ecke Schanzstraße in einer Parklücke am Fahrbahnrand ab. Als er am Dienstag gegen 12:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der Fahrerseite. Offenbar streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer sein Auto beim ...

