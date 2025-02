Polizei Bonn

POL-BN: Einbrecher in Beuel unterwegs - Zeugen beobachteten Verdächtige - Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise

Bonn (ots)

Am vergangenen Wochenende waren Einbrecher in Bonn-Beuel unterwegs. Die Bonner Polizei registrierte jeweils zwei Einbruche in den Ortsteilen Vilich und Schwarzrheindorf / Vilich-Rheindorf. Zeugen hatten an zwei Tatorten Verdächtige beobachtet.

Im Tatzeitraum von Samstag (08.02.2025), 23:00 Uhr bis Sonntag (09.02.2025) 08:20 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Paul-Schumacher-Straße. Dort hebelten die Einbrecher die Terrassentüre auf, entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt.

Am Samstag (08.02.2025) in der Zeit von 16:30 Uhr bis 23:50 Uhr gelangten Einbrecher, ebenfalls durch das Aufhebeln der Terrassentüre, in die Räumlichkeiten eines Reihenhauses auf der Maria-Montessori-Allee. Nach den ersten Feststellungen entwendeten sie Schmuck und eine Geldbörse.

Am Samstagabend (08.02.2025) gegen 19:25 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Verdächtige, die das Grundstück eines Einfamilienhauses auf der Stiftstraße durch ein Gartentor betraten. Der Zeuge wählte den Notruf der Polizei. Kurz vor Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung flüchteten die Verdächtigen in einem schwarzen VW Golf von der Tatörtlichkeit. Das Fahrzeug wurde im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen. An dem Haus hatten die Einbrecher, die wie folgt beschrieben werden können, bereits die Scheibe der Terrassentür mit einem größeren Stein eingeworfen.

Täter1:

- Etwa 55 Jahre alt, Glatze, trug weiße Hose und schwarze Jacke

Täter 2:

- Etwa 55 Jahre alt, trug blaue Jeans und schwarze Jacke

Ebenfalls am Samstagabend (08.02.2025) gegen 18:15 Uhr beobachtete ein Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Gensemer Straße über eine Überwachungskamera zwei Männer, die gerade im Begriff waren, die Rollladen der Terrassentüre hochzuschieben. Nachdem er über die Kamera ein akustisches Alarmsignal aktivierte, flüchteten die Einbrecher vom Tatort. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- Trug graue Jogginghose, eine grüne Steppjacke sowie dunkle Handschuhe, war vermummt mit einem Tuch im Gesicht

Täter 2:

- Trug dunkle Jogginghose, eine schwarze Mütze sowie schwarze Handschuhe, war vermummt mit einem hellen Tuch im Gesicht

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat an den Tatorten verdächtige Feststellungen gemacht? Wem ist der schwarze VW Golf aufgefallen? Die Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

