POL-BN: Bonn - Nordstadt: Unfallflucht endet mit defektem Fahrzeug, zerstörter Ampel und Blutentnahme

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:50 Uhr meldeten Zeugen über Notruf den Unfall eines PKW am Potsdamer Platz. Der von der Autobahn kommende 55-jährige Fahrzeugführer fuhr im Kreisverkehr geradeaus auf die Grünfläche, touchierte einen Fahnenmast und einen Baum. Er setze seine Fahrt mit dem schwer beschädigten Fahrzeug fort. Nach wenigen Hundert Metern kollidierte er an der Kreuzung Dorotheenstraße und Kaiser-Karl-Ring mit einem Ampelmast, so dass dieser schließlich umfiel, die Airbags auslösten und das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Eine bereits fahndende Streifenwagenbesatzung konnte vier Minuten nach der ersten Meldung den zweiten Unfallort ausfindig machen und den unverletzten Mann antreffen. Aufgrund von Zweifeln an der Fahrtüchtigkeit des Mannes wurde er mit zur Polizeiwache Innenstadt genommen und durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem war der 55-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Der PKW wurde abgeschleppt und in polizeiliche Verwahrung genommen. (o.k.)

