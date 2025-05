PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Widerstand geleistet +++ Fahrzeug beschädigt +++ Von der Fahrbahn abgekommen

Bad Schwalbach (ots)

1. Nach Auseinandersetzung Widerstand geleistet, Geisenheim, Industriestraße, 21.05.2025, 22:50 Uhr

(Sü) Am gestrigen Abend leistete ein 26-jähriger Mann nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung in Geisenheim Widerstand.

Gegen 22:50 Uhr wurden Einsatzkräfte in eine Unterkunft in der Industriestraße gerufen, da hier mehrere Personen randalieren würden. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife war der stark alkoholisierte Mann hochaggressiv, schlug nach den Beamten und griff diese körperlich an. Bei seiner anschließenden Festnahme setzte sich dieser erheblich zur Wehr, indem er weiterhin um sich schlug. Der 26-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam verbracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Auf der Fahrt dorthin verhielt er sich weiterhin renitent und trat gegen einen der Beamten, welcher hierdurch verletzt wurde.

Der Randalierer muss sich nun wegen mehreren Strafanzeigen, unter anderem wegen des Widerstandes verantworten.

2. Fahrzeug beschädigt,

Geisenheim, Industriestraße, Mittwoch, 21.05.2025, 11:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(ro)In Geisenheim haben Unbekannte am Mittwoch die Scheibe eines Fahrzeugs beschädigt.

Der VW Crafter war zwischen 11:00 Uhr und 17:30 Uhr in der Industriestraße in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt. In diesem Zeitraum wurde die hintere Scheibe des Transporters beschädigt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06722) 9112-0 um sachdienliche Hinweise.

3. Von der Fahrbahn abgekommen,

Lorch, Landesstraße 3033, Mittwoch, 21.05.2025, 11:25 Uhr

(ro)Am Mittwoch ist ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 3033 im Bereich Lorch von der Fahrbahn abgekommen.

Ein 76-Jähriger war gegen 11:25 Uhr mit seinem Motorrad auf der L 3033 in Richtung Lorch unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Hierbei wurde der Mann verletzt und musste in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. An dem Zweirad der Marke Triumph entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell