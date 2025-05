POL-RTK: Gewinn über 48.000 Euro versprochen +++ Verletzte nach Vorfahrtsverstoß +++ Polizei und Ordnungsämter kontrollieren Motorradfahrende

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Gewinn über 48.000 Euro versprochen, Oestrich-Winkel, Dienstag, 20.05.2025

(fh)Am Dienstag versuchten Telefonbetrüger eine Seniorin aus Oestrich-Winkel mit Hilfe eines angeblichen Geldgewinns um den Finger zu wickeln. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen, kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird. So erhielt die Dame aus dem Rheingau einen solchen Anruf, bei dem ihr ein angeblicher Gewinn von 48.000 Euro versprochen wurde. Im Gegenzug müsse sie aber 1.000 Euro in Form von Gutscheinkarten an einen Notar übergeben, um den Gewinn zu legitimieren. Glücklicherweise kam es zu keiner solchen Übergabe.

Lassen Sie sich auf solche Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: wer nicht bei einem Gewinnspiel mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

2. Verletzte nach Vorfahrtsverstoß, Schlangenbad, Bundesstraße 260/Landesstraße 3038, Dienstag, 20.05.2025, 07:50 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen kam es in Schlangenbad zur Kollision zweier Fahrzeuge, nachdem ein Beteiligter die Vorfahrt missachtet hatte. Zwei Personen wurden verletzt. Gegen 07:50 Uhr war eine 51-jährige Taunussteinerin mit ihrem VW Golf auf der Landesstraße 3038 von Georgenborn nach Schlangenbad unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein 55-jähriger Hyundai-Fahrer von der Bundesstraße 260 auf die besagte Landesstraße aufzufahren. Dabei übersah der 55-Jährige jedoch die vorfahrtsberechtigte Taunussteinerin und stieß mit deren VW zusammen. Hierdurch erlitten beide Verletzungen, die zunächst vor Ort behandelt werden mussten. Die Autofahrerin musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

3. Polizei und Ordnungsämter kontrollieren Motorradfahrende, Lorch, Landesstraße 3033/3272, Sonntag, 18.05.2025, 11:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(fh)Im Laufe des vergangenen Sonntags hat die Polizei gemeinsam mit den Ordnungsämtern von Rüdesheim und Sankt Goarshausen Motorradkontrollen bei Lorch durchgeführt. Die Kontrolltruppe hatte sich im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 18:00 Uhr an der beliebten Motorradstrecke im Bereich der Landesstraßen 3033 bzw. 3272 positioniert und dort insgesamt 150 Fahrzeuge, darunter 147 Zweiräder und 3 Pkw kontrolliert. Bei gleich 22 Fahrzeugen lagen Mängel vor, die die Aushändigung einer Mängelkarte sowie die zeitnahe Beseitigung der Mängel mit sich führten. Bei drei Fahrzeugen führten entsprechende Makel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Im Fokus standen aber insbesondere präventive Maßnahmen. So teilten die Kontrollkräfte dutzende Informationsbroschüren zum Thema "Frühlingscheck von Motorrädern" aus und führten unzählige Gespräche mit den Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern zum Thema Verkehrssicherheit. Ein besonderes Highlight war ein aufgebauter, kostenfreier Visierreinigungsstand, der bei den Zweiradfahrerinnen und Zweiradfahrern auf Begeisterung stieß und in eigener Verantwortung mehrfach genutzt wurde.

