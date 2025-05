PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfallflucht/Zeugen gesucht+++Unfall nach medizinischem Notfall+++Einbruchsversuch in Friseurgeschäft+++Mit Glasflaschen beworfen+++brennende Papiertonne

Bad Schwalbach (ots)

1. Unfallflucht / Zeugen gesucht,

65232 Taunusstein-Wehen, Fleckenbornstraße, Donnerstag, 15.05.25, 18:30 Uhr - Freitag, 16.05.2025, 06:15 Uhr

(Kn) Während des genannten Zeitraums wurde in der Fleckenbornstraße in Taunusstein-Wehen ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter Pkw von einem vorbeifahrenden oder ausparkenden Fahrzeug touchiert und dabei beschädigt. Der Verursacher setzte unerkannt seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeistation Bad Schwalbach unter 06124-70780 zu melden.

2. Alleinunfall nach medizinischem Notfall, 65388 Schlangenbad-Wambach, B 260, Samstag, 17.05.2025, 15:00 Uhr

(Kn) Eine 28jährige Autofahrerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis befuhr die B 260 bei Wambach in Fahrtrichtung Eltville, als plötzlich ein medizinisches Problem auftrat und sie die Kontrolle über den Pkw verlor. Der Wagen schrammte mehrmals gegen die rechtsseitige Leitplanke und kam schließlich zum Stehen. Die Fahrerin wurde umgehend medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Angehörige kümmerten sich um das beschädigte Fahrzeug. Für die Dauer der Erstmaßnahmen war die Bundesstraße zwischen 15 Uhr und 15:40 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt.

3. Einbruchsversuch in Friseurgeschäft,

Hünstetten-Görsroth, Neukirchner Straße, Sonntag, 18.05.2025, 03:26 Uhr

(Ste) In der Sonntagnacht gegen 03:26 Uhr versuchten unbekannte Einbrecher in ein Friseurgeschäft in Hünstetten-Görsroth einzubrechen. Der im Geschäft schlafende Eigentümer wurde durch den Lärm geweckt und schreckte die Täter auf, sodass diese die Flucht antraten. Die Einbrecher stiegen in einen weißen Pkw und flohen anschließend in eine unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,00 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Wahrnehmungen zur Tatzeit nimmt die Polizeistation in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Mit Glasflaschen beworfen,

Idstein-Wörsdorf, Reichenberger Straße, Sonntag, 18.05.2025, 00:15 Uhr

(Ste) Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich der Reichenberger Straße in Idstein-Wörsdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Hierbei warf der mutmaßliche Täter Glasflaschen nach dem Geschädigten, traf ihn nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht. Nachdem dieser die Flucht antrat, bereicherte sich der Angreifer an zurückgelassenen Habseligkeiten der geflüchteten Person und verließ die Örtlichkeit.

Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen diesbezüglich übernommen und bittet um Hinweise unter (06126) 9394-0.

5. Papiertonne durch Brand zerstört,

Taunusstein-Wehen, Aarstraße, Samstag, 17.05.2025, 23:35 Uhr

(mp) Am Samstag, den 17.05.2025 gegen 23:35 h kam es in Taunusstein-Wehen in der Aarstraße im Hof des ehemaligen Rathauses zum Brand einer Altpapiertonne. Ein Anwohner hörte kurz vorher einen Knall. Kurz darauf sah er die brennende Tonne. Personen hatte er keine gesehen. Die Feuerwehr von Taunusstein konnte den Brand schnell löschen. Die Tonne wurde dabei jedoch komplett zerstört. Ein Übergreifen auf das Gebäude konnte verhindert werden. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter 06124-70780 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell