POL-RTK: E-Roller gestohlen+++PKW fährt Jugendlichen an fährt weiter

E-Roller gestohlen+++PKW fährt Jugendlichen an fährt weiter

1. E-Roller gestohlen,

Taunusstein, Hahn, Pestalozzistraße, Dienstag, 13.05.2025, 07:45 Uhr bis 13:20 Uhr

(ro)Am Dienstag wurde in Taunusstein-Hahn ein E-Roller gestohlen. Der Besitzer eines "Segway Ninebot"-Rollers hatte dieses am Dienstag gegen 07:45 Uhr auf dem Abstellplatz einer Schule in der Pestalozzistraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Gegen 13:20 Uhr fehlte von dem Roller und Schloss im Wert von über 700 Euro jede Spur. Zuletzt war an dem Gefährt das Kennzeichen "761CBE" angebracht. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Taunusstein unter der Rufnummer (06128) 92021-0 entgegen.

2. PKW fährt Jugendlichen an fährt weiter,

Rüdesheim am Rhein, Marienthaler Straße, Montag, 12.05.2025, 14:25

(be)Am vergangenen Montag gegen 14:25 Uhr überquerte ein 15-jähriger fußläufig die Marienthaler Straße im Rüdesheimer Stadtteil Eibingen. Als sich der Jugendliche schon auf der Straße befand, sei ein weißer PKW (vermutlich Klein-SUV) von der Eibinger Straße aus herangefahren und erfasste den Jungen linksseitig. Der PKW-Fahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand. Der Junge teilte mit, dass nichts passiert sei und so setzte der PKW-Fahrer die Fahrt fort. Kurz darauf verschlechterte sich die gesundheitliche Lage, sodass der 15-Jährige stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls und der Fahrer des weißen SUV werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer 06123 30900 zu melden.

