PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebe suchen Baucontainer auf +++ Mit Hebelwerkzeug an Pkw angesetzt +++ Außenspiegel abgerissen

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebe suchen Baucontainer auf,

Idstein, Richard-Klinger-Straße, Festgestellt: Montag, 12.05.2025

(fh)In den vergangenen Tagen kam es auf einem Baustellengelände in Idstein zu einem Diebstahl. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt betraten die Täter die Baustelle in der Richard-Klinger-Straße und gelangten in einen dort aufgestellten Baucontainer. Aus diesem nahmen sie eine Kettensäge an sich und suchten damit unbemerkt das Weite. Der Wert des Werkzeugs beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro.

Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Mit Hebelwerkzeug an Pkw angesetzt,

Schlangenbad, Mühlstraße, Donnerstag, 08.05.2025, 09:15 Uhr bis Freitag, 09.05.2025, 20:00 Uhr

(fh)Unbekannte versuchten zwischen Donnerstagmorgen und Freitagabend einen in Schlangenbad geparkten Pkw aufzubrechen. Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr wies der in der Mühlstraße abgestellte Hyundai i30 mehrere Schäden an der Fahrertür auf, die auf das Hebeln mittels Werkzeugs zurückzuführen sind. Offenbar waren die Täter in ihrem Vorhaben gescheitert und der Pkw konnte nicht geöffnet werden. Dieser war zuletzt am Donnerstag gegen 09:15 Uhr unbeschädigt gesehen worden. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Außenspiegel abgerissen,

Geisenheim, Winkeler Straße, Freitag, 09.05.2025, 15:00 Uhr bis Samstag, 10.05.2025, 07:15 Uhr

(fh)Ein Vandale hat zwischen Freitagnachmittag und Samstagfrüh ein Fahrzeug in Geisenheim beschädigt. Den Spuren am Tatort zufolge betrat die oder der Unbekannte zwischen 15:00 Uhr und 07:15 Uhr den Hof eines Anwesens in der Winkeler Straße und riss dort den Außenspiegel eines geparkten Skoda Fabia ab. Die Hintergründe der Tat sind unklar, die Polizeistation Rüdesheim erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell