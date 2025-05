PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: An Fenster gehebelt und Alarm ausgelöst +++ In Hütte von Sportverein eingebrochen +++ Fahrradfahrer genötigt und mehrfach beleidigt +++ Unfall verursacht und geflüchtet - blauer Pkw gesucht

1. An Fenster gehebelt und Alarm ausgelöst, Idstein, Am Frauwald, Freitag, 09.05.2025, 02:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag versuchten Unbekannte in ein Gewerbeobjekt in der Straße "Am Frauwald" in Idstein einzusteigen, blieben jedoch ohne Erfolg. Um 02:30 Uhr ertönte die Aalarmanlage der dortigen KFZ-Prüfstelle. Kurz zuvor hatten Einbrecher versucht, das Fenster einer Prüfhalle aufzuhebeln, waren dabei aber von dem einsetzenden Alarm in die Flucht geschlagen worden. Am Gebäude entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. In Hütte von Sportverein eingebrochen, Niedernhausen-Engenhahn, Am Sportplatz, Samstag, 10.05.2025, 17:00 Uhr bis Sonntag, 11.05.2025, 19:00 Uhr

(fh)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend ereignete sich im Niedernhausener Stadtteil Engenhahn ein Einbruch auf dem Gelände des Sportplatzes. In der Zeitspanne von Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 19:00 Uhr brachen die Unbekannten gewaltsam die Zugangstür zur Gartenhütte des ansässigen Sportvereins auf und entwendeten zwei Propangasflaschen, mit denen sie unbemerkt die Flucht antraten.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Fahrradfahrer genötigt und mehrfach beleidigt, Bundesstraße 417, zwischen Hünstetten-Oberlibbach und Hünstetten-Kesselbach, Sonntag, 11.05.2025, 17:20 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag wurde ein Rennradfahrer auf der Bundesstraße 417 bei Hünstetten von einem Porsche-Fahrer genötigt, beleidigt und belästigt. Den Angaben des Radfahrers zufolge sei er gegen 17:20 Uhr auf der Strecke zwischen Kesselbach und Oberlibbach in Fahrtrichtung Wiesbaden sehr dicht von einem weißen Porsche überholt und so zum Anhalten gezwungen worden. Anschließend sei der Fahrer des Porsche ausgestiegen und habe ihn in der Folge auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn mehrfach beleidigt, bedroht und im Genitalbereich berührt. Weiterhin habe man ihm das Handy aus der Hand genommen und zu Boden geworfen. Daraufhin wäre der Mann mit dem Porsche samt Wiesbadener Kennzeichen (WI) davongefahren.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls und bittet diese sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

4. Unfall verursacht und geflüchtet - blauer Pkw gesucht, Geisenheim, Bundesstraße 42, Samstag, 10.05.2025, 20:20 Uhr

(fh)Am Samstagabend sorgte eine unbekannte Autofahrerin auf der Bundesstraße 42 bei Geisenheim für einen Unfall und flüchtete. Gegen 20:20 Uhr fuhren eine 29-jährige Audi-Fahrer sowie ein 26-jähriger Motorradfahrer in dieser Reihenfolge die B 42 von Wiesbaden nach Rüdesheim entlang. Zeitgleich fuhr plötzlich ein blauer Pkw von der Chauvignystraße kommend auf die B 42 in Richtung Wiesbaden auf, ohne auf die Vorfahrt der sich dort befindlichen Fahrzeuge zu achten. Diese mussten eine Vollbremsung einlegen, um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Pkw zu verhindern. Jedoch fuhr hierbei der Motorradfahrer auf den Audi auf und verletzte sich. Das blaue Fahrzeug, mit dem es zu keiner Kollision gekommen war, setzte die Fahrt unbeirrt in Richtung Wiesbaden fort. Am Steuer habe eine ältere Frau mit grauen Haaren und einem Halstuch gesessen. An ihrem Fahrzeug hätten sich Rüdesheimer Kennzeichen (RÜD) befunden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 1.400 Euro geschätzt.

Hinweise zur Unfallverursacherin nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

