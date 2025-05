PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Statuen von Gräbern gestohlen ++ Unfälle unter Alkoholeinfluss ++ Wildunfall mit hohem Sachschaden ++ Unfallflucht ++

Diebstahl von Gräberstatuen

Friedhof Waldems-Steinfischbach, Donnerstag, 08.05.2025, 19:30 h bis Samstag, 10.05.2025, 10:00 h (Wö) Im Zeitraum von Donnerstag, dem 08.08.2025 gegen 19:30 Uhr, bis Samstag, dem 10.05.2025 ca. 10:00 Uhr, wurden mindestens zwei Bronzestatuen von Gräbern entwendet. Die bronzenen Statuen sind mit Sockel ca. 65 cm hoch und wurden von den Gräbern abgerissen. Es handelt sich um eine Christus- und eine Marienstatue. Der Schaden beträgt ca. 1000,- EUR. Zum Abtransport wurde vermutlich ein Fahrzeug genutzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter 06126-93940 zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten unter Alkoholeinfluss in Idstein B 275, Idstein-Eschenhahn, Freitag, 09.05.2025, 20:25 h (Wö) Am Freitag, den 09.05.2025 um 20:25 Uhr ereignete sich auf der B275 im Bereich Idstein-Eschenhahn ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 18-jähriger Taunussteiner befuhr mit seinem Opel Astra die B275 von Neuhof in Richtung Eschenhahn. Ein 26-jähriger Fahrer aus Waldems fuhr mit einem Pickup in die Gegenrichtung. In einer scharfen Rechtskurve kam dieser aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal in das entgegenkommende Fahrzeug. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 45.000,- EUR. Eine Atemalkoholmessung bei dem Verursacher ergab, dass dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich bei der Polizeistation Idstein unter 06126-93940 zu melden.

Betrunkener Fahrer verursacht Unfall / Zeugenaufruf Wiesbaden/B54 Magistrale Einmündung Aarstraße Taunusstein Sonntag, 11.05.2025, 00:32 Uhr bis 00:46 Uhr (kn) Eine Zeugin meldete über den Notruf einen dunklen 3er BMW mit Friedberger Zulassung (FB), der im Wiesbadener Stadtgebiet durch überhöhte Geschwindigkeit und unsichere Fahrweise aufgefallen ist. Mehrmals sei das Fahrzeug auf die Gegenspur geraten bzw. nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Über die Aarstraße fuhr der Pkw schließlich Richtung Taunusstein. Zeitgleich mit einer hinzugezogenen Streife der Polizei Bad Schwalbach erreichte der BMW über die Magistrale die Taunussteiner Aarstraße. Der Fahrer verlor an der Einmündung die Kontrolle über den Pkw und kollidierte dort mit einem Mast. Glücklicherweise verletzten sich hierbei weder der Fahrzeugführer noch sein Mitfahrer. Es stellte sich heraus, dass beide stark betrunken waren. Der Führerschein des 34jährigen Fahrers aus dem Wetterau-Kreis wurde sichergestellt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der verunfallte BMW musste abgeschleppt werden. Ob es durch den Pkw im Wiesbadener Stadtgebiet zu gefährlichen Situationen für Dritte kam, ist Gegenstand von Ermittlungen. Mögliche Geschädigte bzw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 - 70780 in Verbindung zu setzen

Unfallflucht im Gegenverkehr

Schlangenbad, L 3038 zwischen Georgenborn und Schlangenbad Samstag, 10.05.2025, 09:30 h (mp) Ein 19-jähriger Geisenheimer befuhr mit seinem weißen VW Golf die L 3038 aus Georgenborn kommend in Richtung Schlangenbad, als ihm plötzlich ein quietschgrüner SUV auf seiner Spur entgegenkam. Der Geisenheimer wich aus, um nicht mit dem Entgegenkommenden zu kollidieren. Dabei fuhr er gegen die Leitplanke. Der Grüne PKW setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Fahrer wird beschrieben als männlich, etwa 50 Jahre alt. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 EUR. Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 entgegen.

Bei Wildunfall leicht verletzt

65329 Hohenstein, L 3032, zwischen Hennethal und Daisbach Sonntag, 11.05.2025, 01:00 h (mp) Am Sonntag den 11.05.2025 gegen 01:00 h befuhr ein 29-jähriger Weilburger mit seinem schwarzen Mercedes die L 3032 von Hohenstein-Hennethal in Richtung Aarbergen-Daisbach. Im Bereich der Unfallstelle wich der Fahrer einem Reh aus, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Felswand. Der Fahrer verletzte sich leicht. Sein 30-jähriger Beifahrer aus Runkel blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 150.000 EUR geschätzt.

