PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrerin tödlich verunglückt

Bad Schwalbach (ots)

Gemarkung 65321 Heidenrod, K612, zwischen Heidenrod-Niedermeilingen und Heidenrod-Egenroth, Samstag, 10.05.2025, ca. 11:50 Uhr

(Sto) Am heutigen Samstagvormittag, dem 10.05.2025, ereignete sich auf der Kreisstraße 612 zwischen den Ortschaften Heidenrod-Niedermeilingen und Heidenrod-Egenroth ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr eine Reisegruppe mit Motorrädern die Kreisstraße in der Ortslage Heidenrod in Fahrtrichtung Heidenrod-Egenroth. In einer dort befindlichen Linkskurve kam eine 37-jährige Frau mit Wohnsitz in den Niederlanden, gemäß aktueller Ermittlungen vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts hin von der Fahrbahn ab. Dort stürzte sie vom Motorrad und blieb auf einer Anhöhe liegen. Durch den Aufprall erlitt sie schwere Verletzungen.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und notärztlicher Versorgung, erlag die Unfallbeteiligte vor Ort ihren Verletzungen.

Zur Unfallrekonstruktion wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein Gutachter angefordert.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße für rund drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell