Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (445/2024) Mehrere hundert Meter Solarkabel von einer Photovoltaik- Freiflächenanlage bei Friedland entwendet - Polizei bittet um Hinweise nach verdächtigen Personen oder Fahrzeugen

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, Ortsteil Reiffenhausen, Gelände nahe der A38 unweit des Heidkopftunnels

Zeitraum zwischen Samstag, 02. November bis Samstag, 16. November 2024

FRIEDLAND (ab) - Unbekannte haben vermutlich bereits Anfang November von einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Nähe des Heidkopftunnels bei Reiffenhausen (Landkreis Göttingen) mehrere hundert Meter Solarkabel aus den Kabelschächten gestohlen. Sie entkamen unerkannt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erhielt der Betreiber der Anlage bereits in den Nächten vom 02.11. auf den 03.11. sowie vom 03.11. auf den 04.11.2024 mehrere Störungsmeldungen, widmete dem aber keine weitere Bedeutung und brachte diese mit der schlechten Witterung in Verbindung. Als er schließlich am 16.11. nach den Rechten auf der Fläche schaute, entdeckte er den Schaden und verständigte die Polizei.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Unbekannten den die Anlage umfriedenden Stabmattenzaun zerschnitten und sich so Zugang zu der Anlage verschafften. Hier durchtrennten die Diebe die Zuleitungen zu den Wechselrichtern und die Verbindungskabel der Photovoltaik-Module, was mutmaßlich die ausgehenden Störungsmeldungen begründete und verluden das Material mutmaßlich in ein bereitstehendes Fahrzeug.

Von hier flüchteten sie vermeintlich über die angrenzenden Feldwege in Richtung Reiffenhausen und entkamen auf der L567 in unbekannte Richtung.

Die genaue Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest. Sie dürfte sich vorsichtigen Schätzungen zufolge aber mindestens im unteren fünfstelligen Bereich bewegen. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Hinweise zum Tathergang, Beobachtungen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Friedland unter Telefon 05504/94982-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell