Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (442/2024) Unfallflucht in der Großen Breite - Seniorin wird von Pkw angefahren und verletzt, Polizei sucht nach unbekannten Helfern und flüchtenden weißen BMW

Göttingen, Stadtteil Weende, Große Breite - Einmündung Lutteranger Montagabend, 18. November, gegen 18.25 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Beim Überqueren der Fußgängerampel Lutteranger/Große Breite im Göttinger Stadtteil Weende, wurde eine 81-Jahre alte Frau aus Göttingen am frühen Montagabend (18.11.24) von einem einbiegenden Pkw angefahren und verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 18.25 Uhr, der Unfallverursacher flüchtete unerkannt.

Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte die Seniorin bei grünem Lichtzeichen die Fußgängerfurth in Höhe eines dortigen Küchenmarktes in Richtung Hannoversche Straße zu überqueren. In diesem Moment sei Zeugenaussagen zufolge ein weißer BMW von der Großen Breite kommend nach rechts in den Lutteranger eingebogen und erfasste die bereits auf der Straße befindliche Dame. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich.

Anstelle anzuhalten, der Seniorin zu helfen und sich nach ihrem Zustand zu erkundigen, entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Lutteranger / B3 und ließ die Frau zurück.

Den Unfall bemerkten zwei Insassen eines nachfolgenden Pkw, stiegen aus und eilten zu der auf der Straße liegenden Frau. Diese lehnte zunächst die angebotene Hilfe ab und setzte ihren Weg leicht benommen fort, um in einen Bus in Richtung Innenstadt einzusteigen. Hier bemerkte ein aufmerksamer Fahrgast die blutenden Verletzungen der betagten Dame und verständigte Polizei und Rettungsdienst. Sie wurde in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet die unbekannten Helfer an der Unfallstelle, sich unter Telefon 0551/491-2215 zu melden, um so weitere Informationen zum flüchtigen Fahrzeug zu erhalten. Auch Unfallzeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen unter dieser Nummer mitzuteilen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell