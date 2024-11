Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (443/2024) Beim Einfahren in den Verkehr Volvo touchiert und abgehauen - Polizei Göttingen sucht älteren blauen Ford Fiesta mit französischer Länderkennung

Göttingen (ots)

Göttingen, Annastraße, Höhe Hausnummer 3 Dienstag, 19. November 2024, um 12.12 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Beim Verlassen einer Grundstückseinfahrt in der Göttinger Annastraße in Höhe Hausnummer 3 hat der Fahrer eines älteren Ford Fiesta mit französischer Länderkennzeichnung am Dienstagmittag (19.11.24) einen vorfahrtberechtigten Volvo XC40 beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 30 Jahre alte Fahrer des Volvo XC40 die Annastraße in Richtung Kreuzbergring, als ihm um 12.12 Uhr der Ford aus einer Grundstücksausfahrt kommend die Vorfahrt nahm und seitlich rammte. Die beiden Fahrer einigten sich zunächst die Unfallstelle zu räumen und einige Meter weiter den Personalienaustausch vorzunehmen. Der Fahrer des Ford nutzte jedoch die Gelegenheit und entfernte sich pflichtwidrig in Richtung Arndstraße, wo sich seine Spur verlor.

Das flüchtige Fahrzeug wird als älterer blauer Ford beschrieben, auf dessen Heck sich eine weiße Länderkennzeichnung mit dem Buchstaben "F" (Frankreich) befunden haben soll. Sein Fahrer wurde durch den Geschädigten auf ca. 60-70 Jahre alt beschrieben und hatte längere Haare.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 0551/491-2215 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell