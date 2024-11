Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (444/2024) Unbekannte stehlen Kupferdachrinne von ehemaligen Hotel in Wieda

Göttingen (ots)

Gemeinde Walkenried, Ortsteil Wieda, Waldstraße Zeitraum zwischen Sonntag, 10. November bis Dienstag, 12. November 2024

WALKENRIED (ab) - Von einem ehemaligen Hotel in der Waldstraße im Walkenrieder Ortsteil Wieda (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte bereits im Zeitraum vom 10. bis 12. November eine ca. 15 Meter laufende Kupferdachrinne gestohlen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Rinne an dem Gebäude in einer Höhe von 2,40m montiert, so dass der oder die Täter mutmaßlich eine Leiter zur Demontage vom Vordach des seit einiger Zeit leerstehenden Gebäudes benutzt haben müssen. Sie entkamen unerkannt.

Hinweise zu Beobachtungen oder verdächtigen Personen nimmt die Polizeistation Bad Sachsa unter Telefon 05523/952 79-0 entgegen. Auch interessieren die Ermittler Hinweise zum Verbleib des Metalls.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell