POL-RTK: Mehrere Einbrüche in Gewerbebetriebe +++ Grundstück unbefugt betreten und Gegenstände gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Mehrere Einbrüche in Gewerbebetriebe,

Taunusstein-Wehen,

Dienstag, 06.05.2025, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 07.05.2025, 11:30 Uhr

(rk) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Taunusstein-Wehen zu fünf Einbrüchen.

Zwischen 16:00 Uhr und 11:30 Uhr kam es in der Weiherstraße, der Wilhelmstraße, der Kathrainerstraße, der Mainzer Allee und der Straße "Am Schloßgraben" zu Einbrüchen bzw. versuchten Einbrüchen in Gewerbebetriebe. Hierbei entstand ein erheblicher Sachschaden von mindestens 17.000 EUR. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Taten miteinander in Verbindung stehen.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Gewerbegrundstück unbefugt betreten und Gegenstände gestohlen,

Bad Schwalbach, Mühlweg,

Dienstag, 06.05.2025, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 07.05.2025, 10:00 Uhr

(rk) Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden von einem Gewerbegrundstück in Bad Schwalbach Gegenstände gestohlen.

Zwischen 15:00 Uhr und 10:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter unerlaubt Zutritt zu einem Grundstück im Mühlweg. Anschließend entwendeten sie Gegenstände von dort und transportierten diese auf unbekannte Art und Weise ab.

Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 600 EUR.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

