POL-RTK: Pfefferspray in Studentenwohnheim sorgt für größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz +++ Steinewerfer beschädigen Fahrzeug

Bad Schwalbach

1.)Pfefferspray in Studentenwohnheim sorgt für größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz, Idstein, Luxemburger Allee, Dienstag, 06.05.2025, 21:38 Uhr

(emb)Am Dienstagabend kam es in Idstein zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz. Nach ersten Ermittlungen wurde durch unbekannte Personen Pfefferspray im Flurbereich eines Studentenwohnheims in der Luxemburger Allee versprüht. Hierbei war insbesondere das erste Obergeschoss betroffen. Durch entsprechende Atemwegsreizungen wurden 34 Personen leicht verletzt und mussten durch Rettungskräfte behandelt werden. Zwei Personen wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer 06126 9394-0 zu melden.

2.)Steinewerfer beschädigen Fahrzeug,

Taunusstein, Gottfried-Keller-Straße, Dienstag, 06.05.2025, 09:25 Uhr

(emb)Am Dienstagmorgen wurde ein Autofahrer in Taunusstein mit Steinen beworfen. Während er die stellgelegte Bahnbrücke in der Gottfried-Keller-Straße passierte, warfen zwei unbekannte Jugendliche mindestens einen Stein auf das Fahrzeug. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im Bereich der Motorhaube in Höhe von ca. 750 EUR. Der 83-jährige Autofahrer konnte noch erkennen, dass die Jugendlichen auf den stillgelegten Bahngleisen in Richtung Bleidenstadt flüchteten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124 7078-0 entgegen.

