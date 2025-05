POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 14-jährigen Jugendlichen aus Rüdesheim

Bad Schwalbach (ots) - Donnerstag, 01.05.2025, Hohenstein Breithardt (mp) Am 01.05.2025 gegen 02:00 h wurde durch einen Anwohner vier verdächtige Personen in Hohenstein-Breithardt gemeldet, die sich an diversen PKW zu schaffen machen. Durch die sofort entsandten Streifen der Polizei konnte ein 21jähriger Wiesbadener noch vor Ort festgenommen werden. Er wurde zur ...

mehr