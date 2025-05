PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: zahlreiche Fahrzeuge geöffnet, durchwühlt und Kleingeld gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

Donnerstag, 01.05.2025, Hohenstein Breithardt (mp) Am 01.05.2025 gegen 02:00 h wurde durch einen Anwohner vier verdächtige Personen in Hohenstein-Breithardt gemeldet, die sich an diversen PKW zu schaffen machen. Durch die sofort entsandten Streifen der Polizei konnte ein 21jähriger Wiesbadener noch vor Ort festgenommen werden. Er wurde zur Polizeidienststelle verbracht und nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen entlassen. Den anderen drei Täter gelang die Flucht. In der Nacht konnten vier Fahrzeuge festgestellt werden, die durchwühlt wurden. Im Laufe des Vormittags wurden durch Anwohner weitere vier Fahrzeuge und ein stark beschädigter Gartenzaun gemeldet. Die Fahrzeuge waren zum Teil nicht verschlossen oder es ist nicht sicher, ob sie verschlossen waren. Entwendet wurden eine Sonnenbrille, eine Fernbedienung für ein Garagentor und Kleingeld. Weitere Hinweise zu den Vorkommnissen nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell