POL-RTK: Einbrecher in Friseursalon zu Gange +++ Kind beim Überqueren der Fahrbahn angefahren - Autofahrer gesucht +++ Fahrerin kollidiert mit Laterne

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher in Friseursalon zu Gange,

Idstein-Wörsdorf, Reichenberger Straße, Mittwoch, 30.04.2025, 00:05 Uhr

(fh)In der Nacht zu Mittwoch sind zwei Einbrecher in einen Friseursaslon in Idstein-Wörsdorf eingebrochen. Um kurz nach Mitternacht wurden die beiden mit Kapuzenjacken und Rucksäcken bekleideten Männer dabei gefilmt, wie sie die Eingangstür zu dem Friseurgeschäft in der Reichenberger Straße aufhebelten und im Anschluss eine Geldkassette und eine Trinkgeldkasse stahlen. Daraufhin flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation Idstein ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern sowie dem Einbruch unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Kind beim Überqueren der Fahrbahn angefahren - Autofahrer gesucht, Dienstag, 29.04.2025, 13:30 Uhr Taunusstein-Hahn, Pestalozzistraße,

(fh)Am Dienstagnachmittag wurde ein Kind in Taunusstein-Hahn von einem Autofahrer angefahren, welcher nicht an der Unfallstelle blieb, sondern davonfuhr. Am Dienstag erschien der Junge in Begleitung seiner Mutter beim Polizeiposten Taunusstein, um den Unfall zu melden. Den Angaben des Kinds nach sei es gegen 13:30 Uhr in der Pestalozzistraße unterwegs gewesen und in Höhe der Kantstraße auf die Straße gelaufen, um diese im Bereich der Kantstraße zu überqueren. Dabei sei es von einem größeren, weißen Auto angefahren und am Bein touchiert worden. Der Autofahrer, der als 40 Jahre alt mit heller Haut und graumelierten Haaren beschrieben wurde, hätte dem Jungen durch die geschlossene Scheibe Handzeichen gemacht und sei dann, ohne sich um den Jungen zu kümmern, in Richtung Scheidertalstraße davongefahren. Im Auto habe sich auch ein kleines Kind, etwa 6 Jahre alt, befunden. Der Junge verletzte sich beim Unfall leicht und lief im Anschluss nach Hause.

Die Polizei sucht nun den betroffenen Autofahrer und bittet diesen, oder Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

3. Fahrerin kollidiert mit Laterne,

Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Dienstag, 29.04.2025, 09:45 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen verlor eine Seniorin in Bad Schwalbach die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einer Laterne zusammen. Hierbei verletzte sie sich. Gegen 09:45 Uhr war die 83-jährige Fahrerin eines Suzuki auf der Bahnhofstraße in Richtung Adolfstraße unterwegs. Im Bereich eines dortigen Kreisverkehrs verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Laterne. Im Anschluss kam sie auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Sie verletzte sich und kam zur weiteren Abklärung in ein Idsteiner Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro, dass Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

