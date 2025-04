PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Taser-Einsatz nach Körperverletzung und Ruhestörung +++ Räder abmontiert und gestohlen +++ Mülltonne angezündet +++ Motorradfahrerin stürzt +++ Erfolgreiche Fahrradcodierung

Bad Schwalbach (ots)

1. Taser-Einsatz nach Körperverletzung und Ruhestörung, Heidenrod-Grebenroth, Montag, 28.04.2025, 00:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag nahm die Polizei in einem Wohnhaus in Heidenrod-Grebenroth einen Mann und eine Frau fest. Letztere unter Zuhilfenahme eines Tasers. Kurz nach Mitternacht wurden die Beamten zu dem Mehrparteienhaus gerufen. Dort hatten sich zuvor Bewohner bei Nachbarn über deren laute Musik beschwert und waren daraufhin körperlich angegangen worden. Während der Anzeigenaufnahme erschien eine 48-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung mit einem Messer in der Hand im Hausflur. Auf mehrfache Aufforderung der Beamten, dass Messer fallen zu lassen, reagierte sie nicht, sodass sie unter dem Einsatz des dienstlichen Tasers festgenommen werden musste. Sie und ihr Mann, welcher zuvor seine Nachbarn attackiert hatte, standen beide unter dem Einfluss von Alkohol und wurden ins Polizeigewahrsam nach Wiesbaden gebracht. Beide durften dieses am nächsten Morgen wieder verlassen. Sie erwarten nun Ermittlungsverfahren.

2. Räder abmontiert und gestohlen,

Idstein, Am Wörtzgarten, Samstag, 26.04.2025, 13:00 Uhr bis Montag, 28.04.2025, 07:00 Uhr

(fh)Übers Wochenende haben Diebe ein Autohaus in Idstein aufgesucht und von einem Fahrzeug die Räder gestohlen. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen betraten die Diebe das Außengelände des Autohauses in der Straße "Am Wörtzgarten" und machten sich dort an einem Audi Q5 zu schaffen. Dabei montierten sie alle vier Räder im Wert von über 7.000 Euro ab und flüchteten mit diesen in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Mülltonne angezündet - Verantwortlicher festgenommen, Kiedrich, Oberstraße, Freitag, 25.04.2025, 21:30 Uhr

(fh)Am Freitagabend nahm die Polizei in Kiedrich einen Mann fest, der zuvor eine Mülltonne angezündet hatte. Gegen 21:30 Uhr meldeten Zeugen einen Unbekannten, der soeben etwas in eine Mülltonne in der Oberstraße geworfen hätte, welche daraufhin anfing zu brennen. Eine zum Tatort entsandte Streife nahm daraufhin einen 46-Jährigen ohne festen Wohnsitz fest, welcher auf die von den Zeugen übermittelte Beschreibung zutraf und fertigte eine Strafanzeige gegen ihn. Er wurde nach der Kontrolle vor Ort entlassen.

4. Motorradfahrerin kommt zu Fall,

Bad Schwalbach-Ramschied, Landesstraße 3033, Sonntag, 27.04.2025, 14:00 Uhr

(fh)Am Sonntagmittag stürzte eine Motorradfahrerin kurz vor Ramschied und verletzte sich. Die 24-Jährige aus dem Main-Taunus-Kreis befuhr gegen 14:00 Uhr die Landesstraße 3033 aus Richtung der Bundesstraße 260 kommend in Richtung Ramschied. Kurz vor dem Ortseingang verlor die Zweiradfahrerin die Kontrolle über ihr Motorrad und kam zu Fall. Daraufhin rutschte sie unter einer Schutzplanke hindurch auf eine angrenzende Grünfläche. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten. Am Motorrad entstand ein Schaden von knapp 1.000 Euro.

5. Erfolgreiche Fahrradcodierung in Hünstetten-Wallbach, Hünstetten-Wallbach, Im Langersboden (Vor dem Rathaus), Samstag, 26.04.2025, 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(fh)Im Verlauf des Samstags hat die Polizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt Hünstetten eine Fahrradcodieraktion durchgeführt und bei bestem Wetter mehrere Fahrräder von interessierten Bürgerinnen und Bürger kostenfrei codiert. Nach einer vorherigen Anmeldung fanden sich im Laufe des Samstags die Besitzerinnen und Besitzer von insgesamt 42 Fahrrädern vor dem Rathaus ein. Alle 42 Zweiräder konnten mit den entsprechenden Codes versehen und so ein Diebstahl erschwert beziehungsweise eine Suche nach einem potenziell entwendeten Rad erleichtert werden. Die Resonanz der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger war über den Tag verteilt durchweg positiv.

Hinweis: Bei der Codierung gravieren die Beamtinnen und Beamten eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades, welche verschlüsselte Informationen zur Besitzerin oder dem Besitzer des Fahrrades enthält. Fundämter und Polizeidienststellen können diese Nummer "übersetzen", so dass das Rad bei einem Auffinden eindeutig seiner rechtmäßigen Eigentümerin oder seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden kann. Neben dem positiven Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung zudem eine erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seiner ursprünglichen Besitzerin oder Besitzer wieder zurückzubringen.

Weitere Termine für Fahrradcodierungen in Ihrer Nähe finden Sie unter:

https://k.polizei.hessen.de/21317987191

