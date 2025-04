PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrlässige Brandstiftung auf einem Balkon +++ Fahrzeugkontrolle führt zu Blutentnahme, Fahrer stark betrunken

Bad Schwalbach (ots)

Fahrlässige Brandstiftung auf einem Balkon, Taunusstein-Wehen, Walkmühlstraße, Mittwoch, 23.04.2025, 12:34 Uhr

(emb)Am Mittwochmittag führte die Unachtsamkeit eines Mannes beinahe zu einem größeren Wohnungsbrands in Taunusstein-Wehen. In der Walkmühlstraße entsorgte der 64-Jährige eine Zigarettenkippe in einem Abfalleimer auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses. Aufgrund der Hitze fing der Mülleimer Feuer, das die Plastikverkleidung des dahintergelegenen Fensters in Brand setzte. Lediglich aufgrund der schnellen Löscharbeit der Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen im Innenraum der Wohnung verhindert werden. Den 64-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Brandstiftung.

Fahrzeugkontrolle führt zu Blutentnahme, Fahrer stark betrunken, Geisenheim, Müller-Thurgau-Straße, Donnerstag, 24.04.2025, 00:40 Uhr

(emb)Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Rheingau wurde ein Fahrzeugführer kontrolliert, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. In der Müller-Thurgau-Straße in Geisenheim fiel einer Streifenbesatzung der Polizeistation Rüdesheim ein VW Polo auf, der Schlangenlinien fuhr. Die Beamten entschlossen sich daher zu einer Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Alkoholtest zeigte 1,09 Promille an. Durch einen Arzt erfolgte daraufhin eine Blutentnahme auf der Polizeistation Rüdesheim. Die Weiterfahrt wurde dem 25-Jährigen untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell