PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: An Zigarettenautomaten gehebelt +++ Fahrzeug überschlägt sich +++ Beim Parken mit Hauswand kollidiert +++ Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Bad Schwalbach (ots)

1. An Zigarettenautomaten gehebelt,

Walluf, Am Klingenweg, Sonntag, 20.04.2025, 00:00 Uhr bis 09:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag versuchten Diebe einen in Walluf aufgestellten Zigarettenautomaten aufzubrechen. Den Spuren am Tatort in der Straße "Am Klingenweg" zufolge hatten die Unbekannten den Automaten im Zeitraum von Mitternacht bis 09:35 Uhr aufgesucht und versucht, eine Verriegelung zu durchtrennen. Da dies jedoch nicht gelingen wollte, schlugen sie auf den Automaten ein, welcher dadurch zwar beschädigt wurde, an den Inhalt gelangten die Langfinger jedoch nicht. So gaben sie sich geschlagen und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Diebstahlsversuch nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Fahrzeug überschlägt sich,

Hohenstein-Breithardt, Kreisstraße 694, Montag, 21.04.2025, 17:30 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag ist ein junger Autofahrer bei Hohenstein-Breithardt von der Straße abgekommen und hat sich mit seinem Pkw überschlagen. Gegen 17:30 Uhr war ein 18-Jähriger mitsamt seiner gleichaltrigen Beifahrerin auf der Kreisstraße 694 von Hohenstein in Richtung der Bundesstraße 54 unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Fahrer des Toyota Yaris nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der Pkw überschlug und zum Stillstand kam. Beide Insassen kamen zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser. Der Toyota musste abgeschleppt werden.

3. Beim Parken mit Hauswand kollidiert,

Bad Schwalbach, Gartenfeldstraße, Samstag, 19.04.2025, 17:00 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag ist eine Autofahrerin in Bad Schwalbach während eines Ausparkmanövers mit einer Hauswand zusammengestoßen. Gegen 17:00 Uhr beabsichtigte eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin in eine an der Emser Straße gelegene Parkbucht einzuscheren. Aus bislang unbekannten Gründen verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr geradeaus und stieß frontal gegen eine Hauswand samt Garage. Zwei Mitfahrerinnen der 37-Jährigen wurden verletzt, eine von ihnen kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Am Gebäude und dem Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

4. Geschwindigkeitsmessungen der Polizei, Bundesstraße 42, Rüdesheim am Rhein, Mittwoch, 16.04.2025, 10:30 Uhr bis 13:10 Uhr

(fh)Am vergangenen Mittwoch führte die Polizeistation Rüdesheim auf der Bundesstraße 42 bei Rüdesheim, im Bereich einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h Geschwindigkeitsmessungen durch. Weiterhin stand die Überwachung des dortigen Überholverbots im Fokus. In dem Zeitraum von 10:30 Uhr bis 13:10 Uhr wurden 14 Fahrzeuge mit zu hohen Geschwindigkeiten gemessen. Während 12 Fahrerinnen und Fahrer ein Bußgeld erwarten, müssen zwei weitere, die mit 70 km/h gemessen wurden, mit einem Fahrverbot rechnen. Allen Betroffenen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern wurde die Relevanz der Örtlichkeit, insbesondere hinsichtlich der dort fahrenden Radfahrer, erläutert. Im Streckenabschnitt konnten keine Verstöße bezüglich des Überholverbots festgestellt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell