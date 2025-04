POL-RTK: Polizeipräsidium Westhessen startet mit WhatsApp-Kanal!

Bad Schwalbach (ots) - (am) Die heute, um 02:21 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 11-Jährigen aus Taunusstein kann zurückgenommen werden. Das Mädchen konnte durch die Polizei in Wiesbaden angetroffen werden. Wir bitten das zur Verfügung gestellte Foto nicht weiter zur verwenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden ...

